Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что авиация может применяться в тех районах, где меньше сосредоточено средств ПВО.

Смотрите также 54 дрона и взрывы в Киеве и Житомире: все о самой масштабной атаке "Шахедами"

Истребители работают там, где меньше средств ПВО

"В одном месте работает ПВО, в другом – мобильные группы. В тех районах, где меньше сосредоточено средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать с аэродромов, быстро реагировать и пытаться уничтожить БПЛА", – заявил Игнат.

Он отметил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100% защиту, однако летчики делают все возможное. По его словам, самолет F-16 более эффективен для сбивания воздушных целей.

"Авиация, которую мы задействовали для сбивания, в частности БПЛА, не столь эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно, этот самолет со своим мощным радаром и вооружением мог бы на 100% реализовывать свои задачи в небе", – резюмировал он.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"