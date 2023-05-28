Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що авіація може застосовуватися у тих районах, у яких менше зосереджені засоби ППО.

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Винищувачі працюють там де, менше засобів ППО

"В одному місці працює ППО, в іншому – мобільні групи. У тих районах, де менше зосередження засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати з аеродромів, швидко реагувати і намагатися знищити БпЛА", – заявив Ігнат.

Він зазначив, що радянські винищувачі МіГ-29 і Су-27 поки що не можуть гарантувати 100-відсотковий захист, проте льотчики роблять усе можливе. За його словами, літак F-16 більш ефективний для збиття повітряних цілей.

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, БпЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося. Якби в нас був F-16, безумовно, цей літак зі своїм потужним радаром і озброєнням міг би на 100% реалізовувати свої завдання в небі", – резюмував він.

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