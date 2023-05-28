Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що авіація може застосовуватися у тих районах, у яких менше зосереджені засоби ППО.
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Винищувачі працюють там де, менше засобів ППО
"В одному місці працює ППО, в іншому – мобільні групи. У тих районах, де менше зосередження засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати з аеродромів, швидко реагувати і намагатися знищити БпЛА", – заявив Ігнат.
Він зазначив, що радянські винищувачі МіГ-29 і Су-27 поки що не можуть гарантувати 100-відсотковий захист, проте льотчики роблять усе можливе. За його словами, літак F-16 більш ефективний для збиття повітряних цілей.
"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, БпЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося. Якби в нас був F-16, безумовно, цей літак зі своїм потужним радаром і озброєнням міг би на 100% реалізовувати свої завдання в небі", – резюмував він.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Уночі 28 травня російські військові вкотре атакували Україну, випустивши рекордну кількість дронів-камікадзе. Росія спрямувала по Україні відразу 54 "Шахедами".
- Силам ППО вдалося збити практично всі "Шахеди". У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що вночі було ліквідовано 52 дрони-камікадзе.
- За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників. Це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на Київ. Також це була вже 14 повітряна атака на столицю з початку травня 2023 року.
- Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.