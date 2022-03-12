Украинская авиация поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей

Украинские военные продолжают давать мощный отпор вражеским захватчикам. Наша авиация сбила российский Су-24 и поразила еще 5 целей оккупанта.

Группа украинских штурмовиков совершила около 10 налетов на вражеские позиции и нанесла мощные удары по технике оккупантов. Столько же воздушных боев сегодня провели наши защитники в небе и вернулись без потерь.

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Во время воздушных боев наши Воздушные силы выпустили 9 ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 сегодня подбили вражеский беспилотник "Форпост" и 4 вертолета оккупантов. Хотя в командовании Воздушных сил подчеркнули, что эту информацию пока уточняют.

В небе над Черниговщиной украинская ПВО смогла сбить вражеский самолет Су-34.

Кроме того, в командовании Воздушных сил упомянули и сегодняшнюю атаку российских истребителей на пограничные белорусские деревни. Там еще раз подчеркнули, что это провокация оккупантов для привлечения Беларуси к войне.

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