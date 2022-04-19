Украинская авиация продолжает защищать наше воздушное пространство – поразила 7 вражеских целей в сутки
19 апреля 2022 , 01:18Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Наши герои не дают врагу получить преимущество ни на суше, ни в воздухе. За сутки наша противовоздушная оборона уничтожила 7 целей россиян.
Противовоздушная оборона ВСУ продолжает демонстрировать свое мастерство и эффективность. 18 апреля нашим героям удалось нанести оккупантам новые потери.
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Потери врага
Благодаря удачным действиям Воздушных Сил и Сухопутных войск за сутки было поражено 7 целей оккупантов. ВСУ уничтожили вражеский истребитель "Су-30", 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты.
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