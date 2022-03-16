В Украине начался 21 день войны. Благодаря нашим военным врагу до сих пор не удалось продвинуться.

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Только за прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили:

  • 3 самолета (2 из них Су-34);
  • вертолет;
  • три БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 2 крылатые ракеты.

Дополнительную информацию пока уточняют в Генштабе ВСУ.

Также авиация продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. В частности, было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

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