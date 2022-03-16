В Україні розпочався 21-ий день війни. Завдяки нашим військовим ворогу досі не вдалося просунутися.
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Лише минулої доби Повітряні сили знищили:
- 3 літаки (2 з них Су-34);
- вертоліт;
- три БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 крилаті ракети.
Додаткову інформацію наразі уточнюють у Генштабі ЗСУ.
Також авіація продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Зокрема було здійснено 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.
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