Украинская делегация вылетает на третий раунд переговоров с Россией
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Украинская делегация 7 марта вылетает на третий раунд переговоров с Россией. Они начнутся сегодня в 16:00 по киевскому времени.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что в составе нашей делегации изменений нет.
Раннее К сожалению, не получили желаемых результатов, – Подоляк о переговорах Украины и России
Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений,
– написал Подоляк.
Как прошли предварительные раунды переговоров
- Первый тур переговоров прошел 28 февраля. Подоляк объяснил, что тогда нашли точки, по которым можно искать общие позиции.
- Второй раунд был 3 марта. В этот раз, по словам Подоляка, нужных Украине результатов не было. Согласовали только решение по организации гуманитарных коридоров.
- Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что не ожидает больших результатов.
Украина требует от России немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных и опасных городов и сел.
Агрессор постоянно выдвигает абсурдные ультиматумы, на которые украинская власть не пойдет.
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