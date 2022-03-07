Украинская делегация вылетает на третий раунд переговоров с Россией

Украинская делегация 7 марта вылетает на третий раунд переговоров с Россией. Они начнутся сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что в составе нашей делегации изменений нет.

Раннее К сожалению, не получили желаемых результатов, – Подоляк о переговорах Украины и России

Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений,

– написал Подоляк.

Как прошли предварительные раунды переговоров

Первый тур переговоров прошел 28 февраля. Подоляк объяснил, что тогда нашли точки, по которым можно искать общие позиции.

Второй раунд был 3 марта. В этот раз, по словам Подоляка, нужных Украине результатов не было. Согласовали только решение по организации гуманитарных коридоров.

Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что не ожидает больших результатов.

Украина требует от России немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных и опасных городов и сел.

Агрессор постоянно выдвигает абсурдные ультиматумы, на которые украинская власть не пойдет.

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