Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД
- Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня.
- Украина предлагает России прекращение огня, обмен пленными "всех на всех", возвращение депортированных детей и встречу Зеленского с Путиным.
- Предложения Украины включают недопустимость нейтралитета, ограничение вооруженных сил, признание оккупации и требование выплаты репараций с постепенной отменой санкций против России.
Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с россиянами запланирована на вторую половину дня.
Об этом сообщил журналистам представитель МИД Тихий. Об этом информирует 24 Канал.
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Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров
Делегация Украины уже прибыла в Стамбул, где состоится второй раунд переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на вторую половину дня.
Напомним, украинская сторона уже передала российской свои мирные предложения. Они изложены на украинском и английском языках.
Reuters ранее опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией.
Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.
Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций.
Также предлагается встреча Зеленского и Путина.