Украинская делегация прибыла в Стамбул, – МИД

Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с россиянами запланирована на вторую половину дня.

Об этом сообщил журналистам представитель МИД Тихий. Об этом информирует 24 Канал.

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Украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров

Делегация Украины уже прибыла в Стамбул, где состоится второй раунд переговоров с российской стороной. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Напомним, украинская сторона уже передала российской свои мирные предложения. Они изложены на украинском и английском языках.

Reuters ранее опубликовали полный текст предложений Украины на переговорах с Россией.

Украина предлагает России полное и безусловное прекращение огня, обмен пленными по принципу "всех на всех", возвращение депортированных детей и гражданских заложников – всех с 2014 года.

Там указано, что Украина не должна становиться нейтральной страной, ограничивать свои вооруженные силы или признавать оккупацию любых территорий. Документ допускает постепенную отмену санкций против России, но в то же время требует выплату репараций.

Также предлагается встреча Зеленского и Путина.