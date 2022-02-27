Украинская делегация уже выехала на переговоры с Россией

Украина договорилась о переговорах с Россией на украинско-белорусской границе. Украинская делегация уже уехала на место встречи.

Федор Вениславский в эфире 24 канала заявил, что украинская делегация состоит из представителей ОП, МИД.

Главное Украина договорилась о переговорах с Россией

"Фамилии я называть не буду, ведь это безопасность людей. Так же, когда они уехали не стоит говорить. Но я думаю, они в ближайшее время начнутся или уже даже начались", – сказал он.

О чем будут говорить

По словам Вениславского, никаких компромиссов со страной-агрессором по территориальной целостности и другим аспектам государственного суверенитета Украины нет и быть не может.

"Речь может идти только о том, что останавливаются боевые действия, российские войска выводятся с территории Украины", – добавил политик.

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