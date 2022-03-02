По состоянию на 18:45 2 марта украинская делегация уже выехала на переговоры с Россией.

Так, второй раунд переговоров состоится сегодня, 2 марта, информирует 24 канал.

Важно Украинская делегация выехала на переговоры с Россией

Что ждут от переговоров

О продолжении переговоров заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он подчеркивал, что ничего не изменится – украинская делегация будет стоять на своем.

Первый этап был 27 февраля на белорусско-украинской границе.

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