Украинская делегация выехала на переговоры с Россией
2 марта 2022 , 18:45Читати новину українською
По состоянию на 18:45 2 марта украинская делегация уже выехала на переговоры с Россией.
Так, второй раунд переговоров состоится сегодня, 2 марта, информирует 24 канал.
Важно Украинская делегация выехала на переговоры с Россией
Что ждут от переговоров
О продолжении переговоров заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он подчеркивал, что ничего не изменится – украинская делегация будет стоять на своем.
Первый этап был 27 февраля на белорусско-украинской границе.
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