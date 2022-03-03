Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

3 марта 2022 , 14:02
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Источник:

твиттер Михаила Подоляка

Украинская делегация 3 марта вылетает на переговоры с Россией. Новость сообщил Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента.

Подоляк поделился фотографией с Давидом Арахамией – главой фракции "Слуга народа". Он отметил, что они – уже в вертолетах. 

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Переговоры с Россией. Уже в вертолетах. Через несколько часов начнем,
– написал Подоляк.

Арахамия отметил, что "стартуем через 2 часа". По словам политика, программа минимум на переговорах –  гуманитарные коридоры. Далее будут действовать по обстоятельствам. 


Украинская делегация вылетает на переговоры с Россией / Фейсбук Давида Арахамии

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Автор: Мар'яна Бекало