В нем она от имени всех детей обратилась к российскому главе Кремля Владимиру Путину. Похоже, ей, как и многим детям, хочется жить в свободной стране, не просыпаться от сирен и наслаждаться детством.

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Владимир Путин, к вам обращаются дети Украины. Отзовите свои войска,

– говорит она.

На видео заметно, что у нее под глазом – большая царапина. Откуда она взялась – неизвестно.

Смотрите видео: девочка из Украины записала обращение к Путину

Примечательно, что видео обнародовали в одном из донецких пабликов. В комментариях, казалось бы, невинного видео налетел шквал россиян.

Как всегда они начали обливать грязью все вокруг, вульгарно выражаться. Впрочем, это было весьма ожидаемо от любителей "русского мира".

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