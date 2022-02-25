У ньому вона від імені усіх дітей звернулася до російського глави Кремля Володимира Путіна. Схоже, їй, як і багатьом дітям, хочеться жити у вільній країні, не прокидатися від сирен та насолоджуватись дитинством.

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Володимире Путін, до вас звертаються діти України. Відкличте свої війська,

– каже дівчинка.

На відео помітно, що у неї під оком – велика подряпина. Звідки вона взялася – невідомо.

Дивіться відео: дівчинка з України записала звернення до Путіна

Примітно, що відео оприлюднили у одному з Донецьких пабліків. У коментарях, здавалося б, до невинного відео налетів шквал росіян.

Як завжди вони почали обливати брудом усе навколо, вульгарно висловлюватись. Утім, це було досить очікувано від любителів "руского міра".

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