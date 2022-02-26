УДА подчинена Командованию ВСУ и действует со всеми государственными силовыми структурами. Главный штаб и Службы добровольцев функционируют в боевом режиме.

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Подразделения Украинской добровольческой армии активно уничтожают захватчиков

5-й Отдельный батальон, под командованием "Черного" – Киев;

3-й батальон, под командованием "Дизеля" – Днепр;

8-й Отдельный батальон, под командованием "Марадоны" – Львовщина;

Одесский возведенный отряд под командованием "Сокола" – Одесса;

Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине;

Отдельные боевые группы УГА активно действуют в Полесье, Херсонской и Николаевской областях.

В то же время, на стадии формирования 1-й батальон УГА, под командованием "Питона" – Киев.

Победа будет за нами! Смерть московской орды!

– подытожил Дмитрий Ярош.

Текст публикации Дмитрия Яроша:

Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении агрессии московской орды.

5-й отдельный батальон, под командованием друга Черного – Киев.

3-й батальон, под командованием друга Дизеля – Днепр.

8-й Отдельный батальон, под командованием друга Марадоны – Львовщина.

Одесский сводный отряд под командованием друга Сокола – Одесса.

Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине.

Также отдельные боевые группы УГА активно действуют на Полесье, Херсонщине и Николаевщине.

На стадии формирования 1-й батальон УГА, под командованием друга Питона – Киев.

Главный штаб и соответствующие службы УГА функционируют в боевом режиме.

Украинская добровольческая армия подчинена Командованию Вооруженных Сил Украины и действует со всеми государственными силовыми структурами.

Победа будет за нами!