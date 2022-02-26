УДА подчинена Командованию ВСУ и действует со всеми государственными силовыми структурами. Главный штаб и Службы добровольцев функционируют в боевом режиме.
Читайте также За ночь российские кафиры не взяли ни одного города Украины, – Генштаб
Подразделения Украинской добровольческой армии активно уничтожают захватчиков
- 5-й Отдельный батальон, под командованием "Черного" – Киев;
- 3-й батальон, под командованием "Дизеля" – Днепр;
- 8-й Отдельный батальон, под командованием "Марадоны" – Львовщина;
- Одесский возведенный отряд под командованием "Сокола" – Одесса;
- Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине;
- Отдельные боевые группы УГА активно действуют в Полесье, Херсонской и Николаевской областях.
В то же время, на стадии формирования 1-й батальон УГА, под командованием "Питона" – Киев.
Победа будет за нами! Смерть московской орды!
– подытожил Дмитрий Ярош.
Текст публикации Дмитрия Яроша:
Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении агрессии московской орды.
5-й отдельный батальон, под командованием друга Черного – Киев.
3-й батальон, под командованием друга Дизеля – Днепр.
8-й Отдельный батальон, под командованием друга Марадоны – Львовщина.
Одесский сводный отряд под командованием друга Сокола – Одесса.
Медицинский батальон "Госпитальеры" работает по всей Украине.
Также отдельные боевые группы УГА активно действуют на Полесье, Херсонщине и Николаевщине.
На стадии формирования 1-й батальон УГА, под командованием друга Питона – Киев.
Главный штаб и соответствующие службы УГА функционируют в боевом режиме.
Украинская добровольческая армия подчинена Командованию Вооруженных Сил Украины и действует со всеми государственными силовыми структурами.
Победа будет за нами!
Смерть московской орды!