УДА підпорядкована Командуванню ЗСУ та співдіє зі всіма державними силовими структурами. Головний штаб і відповідні Служби добровольців функціонують у бойовому режимі.
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Підрозділи Української добровольчої армії активно знищують загарбників
- 5-й Окремий батальйон, під командуванням "Чорного" – Київ;
- 3-й батальйон, під командуванням "Дізеля" – Дніпро;
- 8-й Окремий батальйон, під командуванням "Марадони" – Львівщина;
- Одеський зведений загін під командуванням "Сокола" – Одеса;
- Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні;
- Окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.
Водночас на стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням "Пітона" – Київ.
Перемога буде за нами! Смерть московській орді!
– підсумував Дмитро Ярош.
Текст публікації Дмитра Яроша:
Підрозділи Української добровольчої арміі розгорнуті та беруть активну участь у відбиттї агресії московської орди.
5-й Окремий батальйон, під командуванням друга Чорного – Київ.
3-й батальйон, під командуванням друга Дізеля – Дніпро.
8-й Окремий батальйон, під командуванням друга Марадони – Львівщина.
Одеський зведений загін під командуванням друга Сокола – Одеса.
Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні.
Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.
На стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням друга Пітона – Київ.
Головний штаб та відповідні Служби УДА функціонують у бойовому режимі.
Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…
Перемога буде за нами!
Смерть московській орді!