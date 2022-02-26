УДА підпорядкована Командуванню ЗСУ та співдіє зі всіма державними силовими структурами. Головний штаб і відповідні Служби добровольців функціонують у бойовому режимі.

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Підрозділи Української добровольчої армії активно знищують загарбників

5-й Окремий батальйон, під командуванням "Чорного" – Київ;

3-й батальйон, під командуванням "Дізеля" – Дніпро;

8-й Окремий батальйон, під командуванням "Марадони" – Львівщина;

Одеський зведений загін під командуванням "Сокола" – Одеса;

Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні;

Окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.

Водночас на стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням "Пітона" – Київ.

Перемога буде за нами! Смерть московській орді!

– підсумував Дмитро Ярош.

Текст публікації Дмитра Яроша:

Підрозділи Української добровольчої арміі розгорнуті та беруть активну участь у відбиттї агресії московської орди.

5-й Окремий батальйон, під командуванням друга Чорного – Київ.

3-й батальйон, під командуванням друга Дізеля – Дніпро.

8-й Окремий батальйон, під командуванням друга Марадони – Львівщина.

Одеський зведений загін під командуванням друга Сокола – Одеса.

Медичний батальйон "Госпітальєри" працює по всій Україні.

Також, окремі бойові групи УДА активно діють на Поліссі, Херсонщині та Миколаївщині.

На стадії формування 1-й батальйон УДА, під командуванням друга Пітона – Київ.

Головний штаб та відповідні Служби УДА функціонують у бойовому режимі.

Українська добровольча армія підпорядкована Командуванню Збройних Сил України та співдіє зі всіма державними силовими структурами…

Перемога буде за нами!

Смерть московській орді!