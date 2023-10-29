На Мальте состоялись международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире. Они предусматривали личное и онлайн-участие советников по национальной безопасности и советников по внешней политике из 66 государств и международных организаций.

Эти консультации – это продолжение недавних встреч представителей Украины и государств-партнеров, в частности, в Копенгагене 24 июня 2023 года и в Джидде 5 августа 2023 года.

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Совместное заявление Украины и Мальты

В заявлении говорится, что Украина продолжает страдать неспровоцированной вооруженной агрессией Российской Федерации.

На открытой и конструктивной встрече участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины. Достижение такого мира для Украины стало бы весомым вкладом в укрепление международного мира и безопасности,

– говорится в документе.

Мир должен основываться на:

принципах Устава ООН,

уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины,

соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН,

международном праве.

После встречи в Джидде в августе 2023 года Украина с привлечением послов, аккредитованных в Украине, и приглашенных экспертов, создала рабочие группы по разным аспектам мира. На встрече на Мальте стороны проработали следующие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира:

"Ядерная и радиационная безопасность",

"Продовольственная безопасность",

"Энергетическая безопасность",

"Освобождение всех пленных и депортированных лиц",

"Восстановление территориальной целостности Украины".

Также обсудили инициативу проведения учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств – стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия.

"Участники выразили глубокую признательность Республике Мальта за гостеприимство и организацию проведения третьего раунда консультаций по ключевым принципам мира", – говорится в заявлении.

Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать, чтобы обеспечить широчайшую международную поддержку для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в обращении 28 октября отметил, что на саммите были представлены 66 государств всех континентов, что очень важно. По его словам, есть потенциал, чтобы расширить представительство государств. Пункты украинской Формулы мира созданы именно так, чтобы каждый в мире, действительно ценящий международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии.