Ранее сам Зеленский заявлял, что очень хотел, чтобы Китай приобщился к обсуждению. Киев хотел бы, чтобы Поднебесная присутствовала на предстоящем глобальном саммите.
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Разговор Зеленского и Си
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Украина хочет организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом Китая Си Цзиньпином. Это необходимо для обсуждения украинской формулы мира.
Есть вещи, о которых они могут говорить. Формула мира Зеленского – это "способ восстановления длительного справедливого мира в Украине",
– отметил Кулеба.
Ранее Китай призвал к мирному разрешению конфликта, однако страна продолжает поддерживать связи с Россией. Зеленский говорил с китайским лидером всего раз с начала полномасштабного вторжения – в апреле 2023 года. Тогда Си Цзиньпинь сказал, что переговоры "единственный жизнеспособный выход для Украины".
Планы по миру в Украине
- В Давосе в воскресенье, 14 января, прошла четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской формулы мира. На ней Украина представила свои пункты, каким образом должен выглядеть мирный план – например Россия должна обязательно вывести войска из Украины. Участие в мероприятии приняли представители 81 страны и международных организаций. Китая среди них не было.
- В ходе встречи глава Офиса президента Андрей Ермак, как и Зеленский, отмечал, что Киев выступает за то, чтобы привлечь Китай к участию в переговорах о завершении войны России против Украины. Китаю важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне страны-агрессора.
- Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис убежден, что страны имеют найти способ, как привлечь и Россию – без нее, по его мнению, решения не существует. Однако пока условия не позволяют диалогу между Киевом и Москвой, нужно создавать альянс государств.