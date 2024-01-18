Ранее сам Зеленский заявлял, что очень хотел, чтобы Китай приобщился к обсуждению. Киев хотел бы, чтобы Поднебесная присутствовала на предстоящем глобальном саммите.

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Разговор Зеленского и Си

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Украина хочет организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом Китая Си Цзиньпином. Это необходимо для обсуждения украинской формулы мира.

Есть вещи, о которых они могут говорить. Формула мира Зеленского – это "способ восстановления длительного справедливого мира в Украине",

– отметил Кулеба.

Ранее Китай призвал к мирному разрешению конфликта, однако страна продолжает поддерживать связи с Россией. Зеленский говорил с китайским лидером всего раз с начала полномасштабного вторжения – в апреле 2023 года. Тогда Си Цзиньпинь сказал, что переговоры "единственный жизнеспособный выход для Украины".

Планы по миру в Украине