Раніше сам Зеленський заявляв, що дуже хотів, аби Китай залучився до обговорення. Київ хотів би, щоб Піднебесна була присутня на майбутньому глобальному саміті.

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Розмова Зеленського та Сі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив, що Україна хоче організувати телефонну розмову Володимира Зеленського з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Це потрібно для обговорення української формули миру.

Є речі, про які вони можуть говорити. Формула миру Зеленського – це "спосіб відновлення тривалого справедливого миру в Україні",

– зазначив Кулеба.

Раніше Китай закликав до мирного вирішення конфлікту, однак країна продовжує підтримувати зв'язки з Росією. Зеленський говорив з китайським лідером всього раз від початку повномасштабного вторгнення – у квітні 2023 року. Тоді Сі Цзіньпінь сказав, що переговори є "єдиним життєздатним виходом для України".

Плани щодо миру в Україні