Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників із національної безпеки у Давосі.

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Зокрема, Єрмак наголосив, що Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні країни-агресора Росії проти України.

При цьому очільник ОП не уточнив, як саме Китай може сприяти перемовинам.

Зустріч у Давосі: головне

Давосі в неділю, 14 січня, пройшла четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української "формули миру". Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій.

Україна представила до обговорення низку пунктів мирного плану: пункт 6 – про виведення російських військ і припинення бойових дій, пункт 7 – про правосуддя, пункт 8 – про захист навколишнього середовища, пункт 9 – щодо запобігання ескалації, і пункт 10 – про підтвердження закінчення війни.

Що таке "українська Формула миру" У листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир У листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир Зеленський представив Формулу миру – мирний план завершення війни. Він включає 10 пунктів. Окрім тих, що перераховані вище, перші п'ять це: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

До слова, майже рік тому МЗС Китаю опублікувало свої "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни. Вони містять 12 пунктів, у яких прописані тільки загальні фрази та заклики до переговорів. Україна та союзники назвали план "неприйнятним".