Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что временно оккупированная Запорожская АЭС сейчас не работает. Все ее реакторы находятся в режиме "холодной остановки" – не производят электроэнергию.

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Украинская энергетика

По мнению Геннадия Рябцева, ЗАЭС сейчас в относительной безопасности, ведь там находится инспекция МАГАТЭ, которая предоставляет конкретные указания по уходу за объектом. Так будет продолжаться пока там будет неквалифицированный персонал и российские военные.

Провокации России, конечно, будут продолжаться, но меня беспокоит другое. В течение последних ударов, в частности и 26 августа, оккупанты сосредоточились на атаках по тем подстанциям, которые обеспечивают выдачу мощности атомных энергоблоков. Враг использовал для этого кассетные боеприпасы, что привело к многочисленным повреждениям,

– сказал эксперт по энергетическим вопросам.

Он отметил, что их пришлось чинить в течение недели. Также были длительные отключения электроэнергии во всех регионах Украины.

Рябцев отметил, что срочной задачей для энергетиков является модернизировать ту защиту, которая уже установлена на подстанциях, чтобы вред от вероятных ударов был существенно уменьшен.