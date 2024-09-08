Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що тимчасово окупована Запорізька АЕС зараз не працює. Усі її реактори перебувають у режимі "холодного зупину" – не виробляють електроенергію.

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Українська енергетика

На думку Геннадія Рябцева, ЗАЕС зараз у відносній безпеці, адже там перебуває інспекція МАГАТЕ, яка надає конкретні вказівки щодо догляду за об'єктом. Так триватиме допоки там буде некваліфікований персонал та російські військові.

Провокації Росії, звісно, триватимуть, але мене турбує інше. Протягом останніх ударів, зокрема і 26 серпня, окупанти зосередились на атаках по тих підстанціях, які забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків. Ворог використав для цього касетні боєприпаси, що призвело до численних пошкоджень,

– сказав експерт з енергетичних питань.

Він зазначив, що їх довелось лагодити протягом тижня. Також були тривалі вимкнення електроенергії у всіх регіонах України.

Рябцев наголосив, що терміновим завданням для енергетиків є модернізувати той захист, який вже встановлено на підстанціях, щоб шкода від ймовірних ударів була суттєво зменшена.