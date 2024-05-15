Об этом сообщается на странице "Украинской команды" в фейсбуке.

Смотрите также Волонтеры срочно передали 57 бригаде под Волчанск партию дронов и системы Starlink

"Друзья, сейчас очень тяжелая ситуация по всей линии фронта. Оккупанты давят в районе Волчанска, на Краматорском и Покровском направлениях. Есть угроза наступления на Сумы. "Украинская команда" уже отправила большую партию FPV-дронов на Волчанское направление, чтобы усилить наших ребят. Но нашим защитникам нужно еще больше беспилотников! И очень срочно! Наш сбор продолжается", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

"Украинская команда" объявила срочный сбор для Харьковской области: смотрите видео

Волонтеры призывают срочно поддержать защитников донатами.

Каждый ваш донат – это минус вражеская "бэха", вражеский танк, живая сила противника. Не медлите, приобщайтесь! И таких птичек полетит очень много на головы оккупантов!

– подчеркивают в "Украинской команде".