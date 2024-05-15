Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у фейсбуці.

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"Друзі, зараз надзвичайно важка ситуація по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть у районі Вовчанська, на Краматорському та Покровському напрямках. Є загроза наступу на Суми. "Українська команда" вже відправила велику партію FPV-дронів на Вовчанський напрямок, щоб підсилити наших хлопців. Але нашим захисникам потрібно ще більше безпілотників! І дуже терміново! Наш збір продовжується", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

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Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами.

Кожен ваш донат – це мінус ворожа "беха", ворожий танк, жива сила противника. Не зволікайте, долучайтеся! І таких пташок полетить дуже багато на голови окупантів!"

– наголошують в "Українській команді".