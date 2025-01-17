Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу "Украинской команды" в фейсбуке.

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"Это первый компактный экскаватор на гусеничном ходу украинского производства, который хорошо приспособлен для рытья окопов и обустройства позиций. Надеемся, он значительно облегчит работу наших защитников и обезопасит их. Ведь чем быстрее и глубже они "закопаются", тем больше жизней будет сохранено", – отметили в "Украинской команде".

"Украинская команда" передала батальону "Волынь" военный экскаватор: смотрите видео

Волонтеры подчеркнули, что бойцы батальона "Волынь" – чрезвычайно мотивированные и мужественные ребята, настоящие патриоты.

Для них противостояние с российскими оккупантами началось задолго до 2022 года. Они сдерживают агрессора с 2016 года. Прошли самые ожесточенные бои на Донбассе. И с начала полномасштабного вторжения также воюют преимущественно на Донецком и Запорожском направлениях,

– рассказали в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что за тысячу дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала Силам обороны более 2500 дронов, 200 самолетов-камикадзе, 80 автомобилей, а также десятки "Старлинков", тепловизоров, станций радиоэлектронной борьбы и другого снаряжения.