Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, информирует 24 Канал.

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Посетили наших защитников на одном из самых сложных направлений фронта в Донецкой области. Бойцам 5 отдельной штурмовой Киевской бригады привезли надежный внедорожник. Эти ребята уже почти три года сдерживают оккупантов в Донецкой области. Участвовали в боях за Лисичанск, Северск, Бахмут и других. И сегодня мужественно держат одно из самых сложных направлений,

– сообщил Артур Палатный.

28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, которая защищала Николаевскую область, освобождала Херсонщину, а сейчас также бьет оккупантов в Донецкой области, волонтеры усилили дронами.

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"Бойцам легендарной 28 бригады доставили партию FPV-дронов. И они уже работают – летят на головы врагам. Продолжаем поддерживать наших защитников! Вместе обязательно победим!" – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за 1000 дней полномасштабной войны передала военным свыше 2500 дронов и более 80 автомобилей. А также по несколько десятков систем Starlink, РЭБов, тепловизоров и т.д. Сейчас волонтеры собирают на индивидуальные тепловые наборы для военных на передовой.