Об этом говорится в сообщении волонтерского штаба в Facebook, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Подразделение ССО "Рейнджер" получило FPV-дроны от "Украинской команды"

Лучшая зимняя поддержка – это согреть наших бойцов! Государство запустило программу "Зимняя еПоддержка". Каждый может получить 1000 гривен. Лучший способ потратить тысячу – поддержать защитников! Задонать тысячу на "Тепло на фронт" от "Украинской команды". За эти деньги мы комплектуем наборы, которые согреют наших воинов даже в самые суровые морозы, – сообщает "Украинская команда".

Украинцев призвала перечислить тысячу на помощь воинам: смотрите видео

Волонтеры отмечают, что на 1000 гривен можно обогреть 10 бойцов.

"100 грн – это согретый боец. 1000 гривен – это согретые 10 бойцов! Ваша помощь – это тепло, комфорт и поддержка тех, кто защищает нас каждый день. Присоединяйся к сбору! Согрей своих, чтобы враги пылали!", – призывают в "Украинской команде".

"Зимняя еПоддержка" – государственная программа, по которой каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Эти средства можно потратить только на некоторые вещи. Донат на ВСУ, билеты "Укрзализныци", лекарства, коммунальные услуги и некоторые другие. Заявки на выплату 1000 гривен принимаются в течение зимы – с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Присоединиться можно по ссылкам:

Или на сайте "Украинской команды"