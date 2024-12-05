Про це мовиться у дописі волонтерського штабу у Facebook, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Підрозділ ССО "Рейнджер" отримав FPV-дрони від "Української команди"

Найкраща зимова підтримка – це зігріти наших бійців! Держава запустила програму "Зимова єПідтримка". Кожен може отримати 1000 гривень. Найкращий спосіб витратити тисячу – підтримати захисників! Задонать тисячу на "Тепло на фронт" від "Української команди"! За ці гроші ми комплектуємо набори, які зігріють наших воїнів навіть у найсуворіші морози,

– повідомляє "Українська команда".

Українців закликала перерахувати тисячу на допомогу воїнам: дивіться відео

Волонтери зазначають, що на 1000 гривень можна обігріти 10 бійців.

"100 гривень – це зігрітий боєць. 1000 грн – це зігріті 10 бійців! Ваша допомога — це тепло, комфорт та підтримка тих, хто захищає нас кожного дня. Долучайся до збору! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", – закликають в "Українській команді".

"Зимова єПідтримка" – державна програма, за якою кожен українець може отримати від держави 1000 гривень. Ці гроші можна витратити лише на деякі речі. Донат на ЗСУ, квитки "Укрзалізниці", ліки, комунальні послуги та деякі інші. Заявки на виплату 1000 гривень приймаються протягом зими – від 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року.

Долучитися можна за посиланнями:

Або на сайті "Української команди"