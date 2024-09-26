"Украинская команда" передала 3 штурмовой бригаде партию самолетов-камикадзе, – Артур Палатный
Источник:"Украинская команда"
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-самолетов 3 отдельной штурмовой бригаде. В целом волонтеры отправили на передовую уже более 200 таких дронов.
Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
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"Еще одна партия больших дронов, на которые вы донатили, поехала на Харьковское направление к бойцам 3 штурмовой. Эти ребята всегда там, где сложно. Они защищали Киев, вели бои в Бахмуте и Авдеевке. Они хорошо умеют уничтожать орков. А наши дроны-самолеты помогут им делать это еще более эффективно", – написал Артур Палатный.
Он поблагодарил всех, кто донатил на дроны.
Благодаря вашим донатам уже более 200 самолетов-камикадзе отправились на передовую,
– отметил Палатный.
Волонтеры передали новую партию дронов-самолетов военным: смотрите видео
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию больших дронов-камикадзе 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
Также "Украинская команда" передала партию FPV-дронов бойцам спецподразделения "Кракен" ГУР МО.