"Украинская команда" передала 72 бригаде им Черных Запорожцев партию FPV-дронов

"Украинская команда" передала 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев FPV-дроны. Руководитель волонтерского штаба поблагодарил тех, кто помогает собирать на помощь.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды". Как происходил процесс передачи – в материале.

Больше 112 бригада ТрО Киева получила дроны-самолеты, на которые собирает "Украинская команда", – Палатный

"72 бригада имени Черных Запорожцев уже почти два года перемалывает орков на Донецком направлении. А до этого ее бойцы защищали столицу и освобождали Киевскую область, участвовали в освобождении правобережья Херсонщины", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил тех, кто помогает собирать на дроны.

Это то, что сейчас очень нужно на передовой. Такие дроны эффективно уничтожают вражескую технику и самих орков и берегут жизни наших воинов. Благодарю всех, кто продолжает донатить на дроны и усиливает ВСУ. Вместе обязательно победим!,

– подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала 72 бригаде имени Черных Запорожцев партию FPV-дронов: смотрите видео

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» передала 112 бригаде на восточное направление партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования для управления дронами – ретранслятор и катапульту.

Также сообщалось, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль "Бентли" одному из участников сбора на дроны, который проводит "Украинская команда".