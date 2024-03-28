Об этом сообщил руководитель “Украинской команды” Артур Палатный. Отметим, что усовершенствованные дроны-самолеты способны преодолевать большие расстояния.
К теме "Украинская команда" передала дроны бригаде "Магура" на Авдеевское направление, – Палатный
Самолеты, приближающие победу
Эти самолеты – от всех вас. На их крыльях – ваши слова люти. Эти самолеты несут месть и приближают нашу победу. А мы обязательно победим!,
– отметил во время передачи дронов Артур Палатный.
"Украинская команда" передала партию нестандартных дронов-камикадзе: смотрите видео
На видео, которое он обнародовал, видно надписи на самолетах:
На видео, которое он обнародовал, видны надписи на самолетах:
- "Оркам от украинцев!",
- "За Авдеевку! За Бахмут!",
- "За побратимов",
- "За слезы моих детей",
- "Не забудем! Не простим!" и другие.
Большие усовершенствованные дроны-самолеты летят дальше и несут больше взрывчатки. А значит, уничтожают больше живой силы и техники врага, говорится в сообщении руководителя "Украинской команды".
Большие дроны-камикадзе будут работать на Бахмутском направлении, где сейчас защищает Украину батальон "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".
Ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует передать защитникам на передовую 200 дронов-самолетов.