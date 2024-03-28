Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний. Зазначимо, що вдосконалені дрони-літаки здатні долати більші відстані.

До теми "Українська команда" передала дрони бригаді "Магура" на Авдіївський напрямок, – Палатний

Літаки, що наближають перемогу

Ці літаки – від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу перемогу. А ми обов’язково переможемо!,

– наголосив під час передачі дронів Артур Палатний.

"Українська команда" передала партію нестандартних дронів-камікадзе: дивіться відео

На відео, яке він оприлюднив, видно надписи на літаках:

"Оркам від українців!",

"За Авдіївку! За Бахмут!",

"За побратимів",

"За сльози моїх дітей",

"Не забудемо! Не пробачимо!" та інші.

Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні керівника "Української команди".

Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" планує передати захисникам на передову 200 дронів-літаків.