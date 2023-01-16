Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Украинская команда" продолжает снабжать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них – несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения.

– сообщил Артур Палатный.

Он также отметил, что благодаря украинцам, принявшим участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.

"Наш проект "Тепло на фронт" продолжается. Нашим будет тепло – врагам ад!" – подчеркнул Артур Палатный.

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