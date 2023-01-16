Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".
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"Украинская команда" продолжает снабжать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них – несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения.
– сообщил Артур Палатный.
Он также отметил, что благодаря украинцам, принявшим участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.
"Наш проект "Тепло на фронт" продолжается. Нашим будет тепло – врагам ад!" – подчеркнул Артур Палатный.
Как "Украинская команда" помогает военным: последние новости
- "Украинская команда" организовала сбор и приобрела для бойцов Центра специальных операций дроны-камикадзе. Они уже уничтожают российскую технику в самых горячих точках фронта.
- Также волонтеры продолжают поддерживать ВСУ и передавать самое необходимое. В частности, Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" получил от "Украинской команды" итальянский внедорожник Iveco.
- Кроме этого, передали украинским военным на передовую 1180 бандерпечей в рамках акции "Тепло на фронт", которые помогли обогреть более 10 тысяч украинских бойцов.