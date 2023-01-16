Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".
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"Українська команда" продовжує забезпечувати теплом наших захисників. Сьогодні ми передаємо індивідуальні набори для обігріву бійцям батальйону "Свобода". У кожному з них – декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження,
– повідомив Артур Палатний.
Він також зазначив, що завдяки українцям, які взяли участь у зборі коштів, "Українська команда" вже сформувала хотпаки для 22 тисяч бійців на передовій.
"Наш проєкт "Тепло на фронт" продовжується. Нашим буде тепло – ворогам пекло!" – наголосив Артур Палатний.
Як "Українська команда" допомагає військовим: останні новини
- "Українська команда" організувала збір та придбала для бійців Центру спеціальних операцій дрони-камікадзе. Вони вже нищать російську техніку у найгарячіших точках фронту.
- Також волонтери продовжують підтримувати ЗСУ і передавати найнеобхідніше. Зокрема, Добровольчий український корпус "Правий сектор" отримав від "Української команди" італійський позашляховик Iveco.
- Крім цього, передали українським військовим на передову 1180 бандерпечей в рамках акції "Тепло на фронт", які допомогли обігріти понад 10 тисяч українських бійців.