"Украинская команда" передала партию беспилотников подразделению "Скала"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию универсальных дронов сводному добровольческому штурмовому батальону "Скала".

Как сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды", каждый дрон, кроме килограмма взрывчатки, несет оккупантам "взрывное послание" от украинцев, собиравших средства на беспилотники.

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"Отправили на передовую еще одну партию дронов-камикадзе с вашими взрывными посланиями оккупантам и килограммом взрывчатки на каждом. Универсальные беспилотники передали бойцам сводного подразделения "Скала", которые бьют орков в Донецкой области. Эти дроны оборудованы камерами, которые передают видео в режиме реального времени. Так что наши бойцы могут видеть все, что происходит на позициях орков. Кроме того, эти беспилотники оборудованы дополнительными системами сброса. И точно доставят врагу взрывчатку вместе с вашими пожеланиями", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала партию беспилотников подразделения "Скала": смотрите видео

Дроны из этой партии несут оккупантам такие послания от украинцев:

"За убитых охтырчан! Павел",

"За расстрелянного орками Алексея! От брата",

"На месть за слезы матерей!",

"Держите билет в ад! Светлана" и другие.

Друзья, наш сбор продолжается. Донатьте! Пишите в комментариях ваши взрывные пожелания противнику. Доставим точно по адресу!

– отметили в волонтерском штабе.

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