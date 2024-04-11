"Украинская команда" передала защитникам большие дроны и оборудование для них

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал большую партию дронов-самолетов батальону "Ахиллес" на Авдеевское направление.

Об этом сообщается на странице “Украинской команды” в фейсбуке.

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"Друзья, благодаря вам "Украинская команда" увеличивает партии дронов, которые передает защитникам. А это значит, что еще больше беспилотников полетят на головы врагам. Большую партию дронов-самолетов мы передали батальону ударных беспилотников и авиакомплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады", – говорится в сообщении "Украинской команды".

В волонтерском штабе отмечают, что бойцы батальона "Ахиллес" с первых дней войны стойко бьются на тяжелом Авдеевском направлении.

Вместе с дронами мы с вами передали защитникам также катапульту и ретранслятор. Чтобы били далеко и точно. А это они умеют хорошо,

– отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили Артура Палатного и всех, кто помог получить дроны.

Спасибо большое "Украинской команде". Спасибо каждому и каждой из вас. Друзья, вместе с вами мы приближаем победу!

– заявил руководитель батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Бойцы "Ахиллеса" получили большую партию дронов-самолетов: смотрите видео

Ранее "Украинская команда" привезла большие дроны-самолеты на передовую на Бахмутское направление. Беспилотники, на которые собирали все украинцы, получили бойцы батальона "Свобода" 4 штурмовой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины.

Как известно, "Украинская команда" продолжает сбор на 200 больших дронов-самолетов для защитников на передовой.

Приобщиться к сбору можно по ссылкам: