"Украинская команда" привезла бойцам в Донецкой области дроны с приборами ночного видения и Starlink

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую в Донецкой области дроны Mavic, часть которых оснащена приборами ночного видения, и системы Starlink.

Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба "Украинская команда".

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"Вернулись с передовой. Посетили позиции 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли, – это Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащены приборами ночного видения", – рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала украинским защитникам дроны Mavic и системы Starlink / Фото "Украинской команды"

Он отметил, что благодаря переданной помощи украинские бойцы смогут круглосуточно выполнять боевые задачи.

Наши бойцы смогут выполнять боевые задания и днем, и ночью, умело корректировать артиллерию и уничтожать подонков. Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага – так называемая "вторая армия мира" будет бежать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине! Смерть врагам!

– подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" уже собрал почти 2 миллиона гривен на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от тех, кто перечислил средства.