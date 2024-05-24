Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

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"Побывали под Волчанском и на передовых позициях наших бойцов на Купянском направлении. Привезли четырем батальонам большие партии FPV-дронов, на которые мы собираем вместе с вами. Это эффективное оружие по уничтожению живой силы и технике врага. А также сохраненные жизни наших воинов", – заявил Артур Палатный.

Помощь защитникам от "Украинской команды": смотрите видео

Сегодня защитникам Харьковской области очень тяжело и им нужно больше дронов, отметил руководитель "Украинской команды".

Я уверен, эти дроны уже завтра полетят на головы оккупантам и остановят врага. Помогут выгнать его с нашей земли,

– подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" доставила большие дроны-самолеты защитникам на Бахмутское направление.

Также волонтеры передали партии дронов легендарному батальону "Ахиллес", 72 бригаде имени Черных запорожцев и другим военным подразделениям.