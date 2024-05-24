Про це повідомив у фейсбуці керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

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"Побували під Вовчанськом та на передових позиціях наших бійців на Куп'янському напрямку. Привезли чотирьом батальйонам великі партії FPV-дронів, на які ми збираємо разом з вами. Це ефективна зброя зі знищення живої сили та техніки ворога. А також збережені життя наших воїнів", – заявив Артур Палатний.

Допомога захисникам від "Української команди": дивіться відео

Сьогодні захисникам Харківщини дуже важко і їм потрібно більше дронів, зазначив керівник "Української команди".

Я впевнений, ці дрони вже завтра полетять на голови окупантам і зупинять ворога. Допоможуть вигнати його з нашої землі,

– наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" доставила великі дрони-літаки захисникам на Бахмутський напрямок.

Також волонтери передали партії дронів легендарному батальйону "Ахіллес", 72 бригаді імені Чорних запорожців та іншим військовим підрозділам.