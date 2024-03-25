Об этом сообщает “Украинская команда”. Приобщиться к сбору можно на фейсбук-странице по ссылке.

Читайте также "Украинская команда" собрала обогревательные наборы для 100 батальонов

"Месть за обстрелы": волонтеры призвали украинцев присоединиться к сбору

"Отомстим оккупантам за обстрелы наших городов! Наш сбор продолжается. Давайте дожмем на 200 самолетиков! Кстати! Пишите в комментариях свои пожелания оркам. Самые лучшие из них самолетики понесут на своих крыльях. Донать двести, или дважды по двести, или сколько хочешь! Задвохсоть орка!" – говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отмечают, что большая партия дронов уже отправляется на передовую. "Получили от производителей большую партию дронов-самолетов. Уже сегодня передаем их на передовую, а завтра они полетят на головы оккупантам. Это большие дроны, на которые донатили вы все", – отмечают в волонтерском штабе.

"Украинская команда" обратилась к украинцам: смотрите видео