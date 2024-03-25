Про це повідомляє "Українська команда". Долучитися до збору можна на фейсбук-сторінці за посиланням.

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"Помста за обстріли": волонтери закликали українців долучитися до збору

"Помстимося окупантам за обстріли наших міст! Наш збір продовжується. Давайте дотиснемо на 200 літачків! До речі! Пишіть в коментарях свої побажання оркам. Найкращі з них літачки понесуть на своїх крилах. Донать двісті, або двічі по двісті, або скільки хочеш! Задвохсоть орка!" – йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" зазначають, що велика партія дронів вже відправляється на передову. "Отримали від виробників велику партію дронів-літаків. Вже сьогодні передаємо їх на передову, а завтра вони полетять на голови окупантам. Це великі дрони, на які донатили ви усі", – наголошують у волонтерському штабі.

"Українська команда" звернулася до українців: дивіться відео