"Украинская команда" требует отменить постановление 953, которое может остановить все волонтерское движение

Правительство должно немедленно отменить свое постановление №953 "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения". Из-за этого документа помощь украинским защитникам из-за границы и деятельность волонтерских организаций может полностью прекратиться с 1 декабря.

Об этом говорится в заявлении волонтерского штаба "Украинская команда", которое обнародовано на сайте волонтерского штаба.

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Отмечается, что с 1 декабря работа волонтеров может быть полностью парализована.

Причина – новый порядок пропуска и учета гуманитарной помощи, утвержденный постановлением правительства №953. Этот документ, который содержит 20 пунктов, волонтеры уже окрестили "20 кругов ада". "Украинская команда" требует от Кабинета министров немедленно отменить этот документ и не мешать волонтерам помогать военным и людям, пострадавшим от войны,

– говорится в заявлении "Украинской команды".

Работа волонтеров может остановиться

Волонтеры отмечают, что выполнить требования постановления о детальном перечне гуманитарной помощи и сжатых сроках распределения гуманитарных грузов практически невозможно.

"Первое. Чтобы получить разрешение на ввоз гуманитарного груза, нужно будет предоставлять его точный перечень и регистрировать в автоматизированной системе. Но гуманитарный груз часто формируется из тысяч частных пожертвований, и детальный перечень никто не составит. Поэтому нам придется просто отказываться от помощи из-за этой формальной бюрократической преграды. Второе. В новом порядке прописаны мизерные сроки доставки и распределения гуманитарных грузов. В условиях войны их невозможно соблюдать", – подчеркивается в заявлении.

"Украинская команда" требует отмены постановления №953 / Фото волонтерского штаба

Кроме того, порядком предусмотрено, что конечный получатель гумпомощи обязан составить электронный отчет. Интересно, как чиновники хотят получить электронный отчет от военных "на нуле" или жителей прифронтовых городов, которые ежедневно находятся под вражескими обстрелами, спрашивают волонтеры.

Несоблюдение этих и других 17 пунктов грозит исключением волонтерской организации из перечня получателей международной гуманной помощи. Таким образом, новый порядок очень быстро остановит все волонтерское движение. А у правоохранительных органов появятся основания возбуждать уголовные дела против волонтеров. "Украинская команда" настаивает: постановление №953 должно быть немедленно отменено. Бюрократией Победы не добьешься. Правительство должно помогать, а не мешать волонтерам и защитникам,

– говорится в заявлении "Украинской команды".

Как известно, постановление №953 "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" Кабинет Министров Украины принял 5 сентября 2023 года. Документ вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

