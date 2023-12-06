"Украинская команда" в День ВСУ передала разведчикам дроны-камикадзе и наборы для обогрева

Волонтерский штаб "Украинская команда" в День Вооруженных Сил Украины передал разведчикам Главного управления разведки очередную партию дронов-камикадзе. Также в помощь вошли индивидуальные наборы для обогрева.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды". Соответствующую помощь они передают ко Дню Николая и Дню Вооруженных Сил, которые 6 декабря празднуют в Украине.

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В День Вооруженных Сил Украины и первый День Святого Николая 6 декабря волонтеры "Украинской команды" передали бойцам необходимую помощь.

Украинская команда поздравляет наших защитников с их праздником и передает очень необходимые им вещи. Разведчикам Главного управления разведки передаем партию дронов-камикадзе и "теплые наборы",

– говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что дроны помогут разведчикам лучше выполнять боевые задания.

Эти ребята видят врага первым и всегда там, где горячо. Уверен, наши дроны помогут им эффективно утилизировать окупантов и их технику,

– подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны-камикадзе бойцам на Лиманском и Бахмутском направлениях. Также сообщалось, что "Украинская команда" передала несколько партий дронов-камикадзе разведчикам ГУР и разведчикам одного из военных подразделений на Запорожское направление.