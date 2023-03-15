Волонтерский штаб «Украинская команда» и Владимир Кличко привезли бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны Киева 10 беспилотников.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

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"Украинская команда" передала 10 дронов Mavic 204-му батальону терробороны города Киева. С помощью этих беспилотников наши герои смогут еще эффективнее бить врага по всем направлениям и освобождать нашу соборную, независимую Украину,

– заявил Артур Палатный.

Он также отметил, что 204-й батальон ТрО города Киева был в самых горячих точках страны: Бахмуте, Соледаре и других. В настоящее время бойцы находятся на ротации.

"Украинская команда" и Владимир Кличко передали бойцам 204-го батальона дроны Mavic: смотрите видео

Брат мэра Киева Виталия Кличко – Владимир Кличко, в свою очередь, поблагодарил воинов за мужество и пожелал победы.

Ребята, горжусь вами! Слава героям! Слава Украине! Только вперед и к победе!

– сказал Владимир Кличко.

Ранее "Украинская команда" передала 7 дронов Mavic бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также «Украинская команда» и Владимир Кличко передали самые современные шлемы пилотам 18-й Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.