Волонтер, эксперт по вопросам реформ Дана Юрович в эфире 24 канала рассказала, как собрала такую сумму для Вооруженных Сил. Она рассказала, что занимается деньгами для подразделения сил специальных операций.
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Как волонтер собрала деньги
Юрович всегда планировала отдых раньше времени и делала яркие фотографии. Поэтому подумала, что ее фотографии могут быть полезны.
Пусть украинская красота таки станет убийственной,
– сказала волонтер.
Так она решила публиковать свои фотографии и зарабатывать ими деньги.
"Такие фото привлекают внимание. Публиковать просто военную технику или фотографии бойцов я не могла, ведь это специальное подразделение", – пояснила Юрович.
Волонтер собирает деньги с помощью своих фотографий с отдыха / Фото Даны Юрович
Из фотографий начали делать мемы
Дальше пользователи соцсетей начали делать из волонтера мемы:
- "завернули" ее в доспехи;
- дорисовали сзади вертолет, словно она его сбила;
- превратили ее в образ Wonder Woman, которая держит за ногу оккупанта.
Пользователи соцсетей делают мемы с фото волонтера / Фотография из фейсбука Юрович
Закрыли третий сбор денег на ВСУ
"Благодаря таким фотографиям мы закрыли третий сбор", – рассказала волонтер. Она объяснила, что собирала исключительно на крупные товары:
- первый сбор – на дрон с тепловизором;
- второй – на автомобиль;
- третий сбор – тоже на автомобиль.
Даже из Москвы отправили деньги
Как отметила Юрович, отправили деньги даже из Москвы – 10 тысяч гривен. Она объяснила: "Это (сделала – 24 канал) этническая россиянка, работавшая в Украине, но сейчас – в Москве".
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