Волонтерка, експертка з питань реформ Дана Юрович в ефірі 24 каналу розповіла, як зібрала таку суму для Збройних Сил. Вона розповіла, що займається грошима для підрозділу Сил спеціальних операцій.

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Як волонтерка зібрала гроші

Юрович завжди планувала відпочинок завчасно і робила яскраві фотографії. Тому подумала, що її світлини можуть бути корисними.

Нехай українська краса таки стане вбивчою,

– сказала волонтерка.

Так вона вирішила публікувати свої світлини і заробляти ними гроші.

"Такі фото привертають увагу. Публікувати просто військову техніку, або фотографії бійців я не могла, адже це спеціальний підрозділ", – пояснила Юрович.

Волонтерка збирає гроші за допомогою своїх світлин з відпочинку / Фото Дани Юрович

З фотографій почали робити меми

Далі користувачі соцмереж почали робити з волонтерки меми:

"загорнули" її в обладунки;

домалювали ззаду вертоліт, ніби вона його збила;

перевтілили її в образ Wonder Woman, яка тримає за ногу окупанта.



Користувачі соцмереж роблять меми з фото волонтерки / Світлина із фейсбуку Юрович

Закрили третій збір грошей на ЗСУ

"Завдяки таким фотографіям ми закрили третій збір", – розповіла волонтерка. Вона пояснила, що збирала винятково на великі товари:

перший збір – на дрон з тепловізором;

другий – на автомобіль;

третій збір – теж на автомобіль.

Навіть з Москви відправили гроші

Як зауважила Юрович, відправили гроші навіть з Москви – 10 тисяч гривень. Вона пояснила: "Це (зробила – 24 канал) етнічна росіянка, яка працювала в Україні, але зараз – в Москві".

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