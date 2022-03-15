Украинская "Мадонна": в ГСЧС посвятили сообщение новым украинским героям – трогательный портрет
Источник:ГСЧС Украины
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали в сети трогательное сообщение о новых реалиях и формировании современных героев.
В ГСЧС заявили, что сегодня каждый пишет новую историю Украины.
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Время добра и света
Спасатели подчеркнули, что сейчас рождаются новые украинские герои.
Наше оружие – добро и свет, которыми мы делимся со всеми, кто нуждается в защите и поддержке в самые темные времена,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Современные вызовы стают вдохновением для искусства. К примеру, Владислав Шерешевский создал картину "Мадонна" от 15 марта 2022 года.
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