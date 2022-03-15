Украинская "Мадонна": в ГСЧС посвятили сообщение новым украинским героям – трогательный портрет

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали в сети трогательное сообщение о новых реалиях и формировании современных героев.

В ГСЧС заявили, что сегодня каждый пишет новую историю Украины.

Обратите внимание Обещали помочь, – Терехов из Харькова провел переговоры с мэрами Чикаго, Бостона и Нью-Йорка

Время добра и света

Спасатели подчеркнули, что сейчас рождаются новые украинские герои.

Наше оружие – добро и свет, которыми мы делимся со всеми, кто нуждается в защите и поддержке в самые темные времена,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Современные вызовы стают вдохновением для искусства. К примеру, Владислав Шерешевский создал картину "Мадонна" от 15 марта 2022 года.

Украинская "Мадонна" / Фото ГСЧС Украины

В Киев приехали премьер-министры трех стран: смотреть видео