Пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Белинского сообщила, что во время учений их личный состав "повышал свою дееспособность во время привлечения к проведению морской десантной операции".

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Мероприятие проходило при взаимодействии с морской авиацией и корабельным составом Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины,

– говорится в сообщении.

Как происходило обучение

По данным пресс-службы, "формат проведения учений предусматривал три этапа". В частности, во время первого – "приведены в боевую готовность десантные подразделения, осуществлен марш из пункта постоянной дислокации в район погрузки на десантные средства".

В ходе второго – "высадка воздушного и морского десанта на необорудованный берег Тендровской косы с последующим захватом острова, обеспечения его охраны и обороны".

"В ходе конечного этапа учений для морских пехотинцев, после возвращения на средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и перехода морем до Очакова, стала охрана и оборона корабля от диверсионных действий условного противника", – говорится в сообщении.

Руководитель тренировки подполковник Виктор Сикоза заявил, что такие "мероприятия проводятся в подразделениях морской пехоты с целью боевой слаженности и проверки готовности дежурных сил и средств".

Как проходили учения / Фото 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского​

Кто такие морские пехотинцы