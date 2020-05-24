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Украинская "Мрия" доставила вторую часть крупнейшего для Канады груза из Китая

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Літак "Мрія"
Літак "Мрія" / Itc.ua

Крупнейший в мире грузовой самолет украинского производства продолжает помогать бороться с коронавирусом. Ан-225 "Мрия" успешно доставил вторую часть груза в Канаду со средствами индивидуальной защиты из Китая.

Украинский самолет "Мрия" приземлился в Монреале 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Канаде в фейсбуке.

Важно На этот раз уже не коммерческий: в Украину все же прибыл гуманитарный груз из Китая

Мы имеем честь приветствовать в Монреале крупнейший в мире самолет – Антонов 225 "Мрия". В эти сложные времена украинская авиация поставляет необходимые средства для борьбы с пандемией COVID-19
– говорится в сообщении.

Доставку груза прокомментировал и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он поблагодарил капитана Дмитрия Антонова и его команду за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и профи.

Вторая жизнь "Мрии" во время пандемии COVID-19

  • Самый большой грузовой самолет в мире пригодился во время пандемии коронавируса. Его большая грузоподъемность помогает доставить груз в любую точку мира.
  • Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. Прилет такого большого самолета вызвал настоящий ажиотаж.
  • В госпредприятии "Антонов" отметили, что оборудование из Китая самолет доставил во Францию.
  • Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая. Самолет встречал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, груз по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса.

Больше о впечатляющем самолете Ан-225 "Мрия" – читайте в материале 24 канала.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Ан-225 Мрия Канада Коронавирус COVID-19 авиация Новости Украины
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