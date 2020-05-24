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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Українська "Мрія" доставила другу частину найбільшого для Канади вантажу з Китаю

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Літак "Мрія"
Літак "Мрія" / Itc.ua

Найбільший у світі вантажний літак українського виробництва продовжує допомагати боротися з коронавірусом. Ан-225 "Мрія" успішно доставив другу частину вантажу до Канади з засобами індивідуального захисту з Китаю.

Український літак "Мрія" приземлився у Монреалі 24 травня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Канаді у фейсбуці. 

Важливо Цього разу вже не комерційний: в Україну таки прибув гуманітарний вантаж з Китаю

Ми маємо честь вітати у Монреалі найбільший у світі літак – Антонов 225 "Мрія". У ці складні часи українська авіація постачає необхідні засоби для боротьби з пандемією COVID-19,
– мовиться у повідомленні.

Доставку вантажу прокоментував і посол України в Канаді Андрій Шевченко. Він подякував капітану Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і профі.

Друге життя "Мрії" під час пандемії COVID-19

  • Найбільший вантажний літак у світі став у нагоді під час пандемії коронавірусу. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу.
  • Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.
  • У держпідприємстві "Антонов" зазначили, що медобладнання з Китаю літак доправив до Франції.
  • Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський. За його словами, вантаж за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса.

Більше про вражаючий літак Ан-225 "Мрія" – читайте у матеріалі 24 каналу.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Ан-225 Мрія Канада Коронавірус COVID-19 авіація Новини України
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