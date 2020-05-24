Українська "Мрія" доставила другу частину найбільшого для Канади вантажу з Китаю
Найбільший у світі вантажний літак українського виробництва продовжує допомагати боротися з коронавірусом. Ан-225 "Мрія" успішно доставив другу частину вантажу до Канади з засобами індивідуального захисту з Китаю.
Український літак "Мрія" приземлився у Монреалі 24 травня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Канаді у фейсбуці.
Важливо Цього разу вже не комерційний: в Україну таки прибув гуманітарний вантаж з Китаю
Ми маємо честь вітати у Монреалі найбільший у світі літак – Антонов 225 "Мрія". У ці складні часи українська авіація постачає необхідні засоби для боротьби з пандемією COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Доставку вантажу прокоментував і посол України в Канаді Андрій Шевченко. Він подякував капітану Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і профі.
Друге життя "Мрії" під час пандемії COVID-19
- Найбільший вантажний літак у світі став у нагоді під час пандемії коронавірусу. Його велика вантажопідйомність допомагає доставити вантаж у будь-яку точку світу.
- Український літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави медичне обладнання з Китаю для боротьби з коронавірусом. Приліт такого великого літака викликав справжній ажіотаж.
- У держпідприємстві "Антонов" зазначили, що медобладнання з Китаю літак доправив до Франції.
- Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський. За його словами, вантаж за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса.
Більше про вражаючий літак Ан-225 "Мрія" – читайте у матеріалі 24 каналу.