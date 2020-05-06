Цього разу вже не комерційний: в Україну таки прибув гуманітарний вантаж з Китаю

Державна група компаній "Нафтогаз" закупила гуманітарний вантаж з Китаю для українських медиків. Зранку 6 травня літак Ан-225 "Мрія" прибув в аеропорт "Антонов" у Гостомелі зі 111 тоннами гуманітарного вантажу.

У своєму фейсбуці "Нафтогаз" навіть вів пряму трансляцію зустрічі та розвантаження "Мрії".

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Який гуманітарний вантаж прибув з Китаю:

500 тисяч захисних костюмів;

700 моніторів пацієнта;

50 мобільних цифрових рентген-апаратів;

50 портативних УЗД-пристроїв.

Закупила засоби захисту та медичне обладнання українська компанія "Нафтогаз" за підтримки Офісу Президента України та МОЗ. "Нафтогаз" також оплатить постачання обладнання і засобів у регіони.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що увесь вантаж коштував компанії близько пів мільярда гривень (понад 18,5 мільйона доларів). Ціна одного захисного костюма становить 15 доларів або близько 405 гривень.

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Що було з попередніми вантажами з Китаю

Літаки з вантажем ледь не кожного дня прилітали з Китаю. Ними хвалилися усі представники влади – від мерів міст і аж до президента. Та згодом з'ясувалося, що увесь багаж був комерційним для приватних компаній.

Ті ж засоби захисту, які привозили з Китаю, виявили у мережі гіпермаркетів "Епіцентр". В Офісі Президента пояснили: вантажі справді завжди були комерційними, а президент зустрічав їх передовсім через літак Ан-225 "Мрія".

Що відомо про "Мрію"?Ан-225 "Мрія" – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений Київським конструкторським бюро "Антонов".



Такий є всього один у світі, але його необхідність гостро відчув увесь світ під час пандемії коронавірусу. Літак регулярно здійснює рейси з гуманітарними вантажами для більшості європейських країн.